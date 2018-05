Exercitiu de simulare privind interventiile in caz de inundatii, pe raul Moldova, in judetul Suceava

Administratia Bazinala de Apa Siret Bacau va desfasura, in perioada 4-5 iunie, in judetul Suceava un exercitiu de simulare a producerii de inundatii si accidente la constructiile hidrotehnice. Acest exercitiu are drept scop verificarea modului de functionare a fluxului informational meteorologic si hidrologic de avertizare-alarmare a populatiei, a modului de conlucrare a tuturor structurilor implicate in gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, precum si a modului in care administratia publica locala cunoaste procedurile elaborate pentru managementul riscului la inundatii. Pentru judetul Suceava, exercitiul vizeaza cursul de apa al raului Moldova. Scenariul prevede cantitati insemnate de precipitatii cazute intr-un interval scurt si atingerea cotei de inundatii(cod portocaliu) la statiile hidrometrice Campulung Moldovenesc, Prisaca Dornei si Gura Humorului. Exercitiul se va declansa in data de 4 iunie in Dispeceratul bazinal al ABA Siret, odata cu primirea de la Administratia Nationala de Meteorologie si Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a avertizarilor cod portocaliu. Ulterior, se vor verifica atat modul de transmitere a avertizarilor hidrometeorologice catre Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Suceava, respectiv ISU Suceava, cat si modul in care sunt cunoscute prevederile planurilor bazinale si judetene de aparare impotriva inundatiilor. Exercitiul se va finaliza in 5 iunie, ora 17.00, odata cu scaderea nivelului raului Moldova sub cota de atentie la statia Gura Humorului si iesirea din starea de alerta.

La exercitiu vor lua parte urmatoarele structuri: Administratia Nationala de Meteorologie, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, Ministerul Apelor si Padurilor-Centrul Operativ pentru Situatii de Urgenta, Administratia Nationala "Apele Romane", Administratia Bazinala de Apa Siret, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Suceava, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" Suceava, Sistemul de Gospodarire a Apelor Suceava, prin Formatiile de lucru Campulung Moldovenesc si Gura Humorului, Directia Silvica Suceava si comitetele locale pentru situatii de urgenta Campulung Moldovenesc, Prisaca Dornei, Vama, Frasin si Gura Humorului.