Exercitiu tactic de amploare organizat de ISU Suceava la Bioenergy VIDEO

Exercitiu de amploare organizat miercuri de ISU Suceava. Scenariul exercitiului a presupus producerea unui cutremur de pamant cu magnitudinea de 6,7 grade pe scara Richter, in zona seismica Vrancea, care s-a resimtit puternic la nivelul judetului Suceava. Pompierii militari suceveni au fost anuntati, prin 112, despre faptul ca la SC Bioenergy SRL s-au prabusit elemente de constructie in cladirea administrativa. Din cauza panicii create si din cauza colapsului casei scarilor interioare, sase persoane s-au refugiat pe acoperisul cladirii, iar doua persoane au fost date disparute in interior.De asemenea, a fost avariata banda de alimentare cu biomasa, astfel initiindu-se un incendiu, care s-a propagat la centrala de biomasa. Flacarile se manifestau pe o suprafata de aproximativ 200 mp. In incercarea de a lichida incendiul cu mijloacele de prima interventie din dotare, doi lucratori de pe locul de munca au fost surprinsi in interiorul cladirii centralei.Scopurile principale ale acestui exercitiu au fost stabilirea modului de alertare, operationalizare si integrare in actiunile de raspuns a capabilitatilor terestre ale fortelor de interventie specifice, asigurarea managementului integrat in gestionarea operativa a unei situatii de urgenta si verificarea modului de cooperare intre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucovina al judetului Suceava si structurile competente, participante la exercitiu, respectiv structurile M.A.I din judetul Suceava, Serviciul de Ambulanta Judetean, Inspectoratul de Stat in Constructii, Comitetul Local si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Suceava, precum si servicii private pentru situatii de urgenta ale agentilor economici din zona.