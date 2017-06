Exercitiu tactic de amploare, organizat de ISU Suceava. Subprefectul judetului, impresionat de desfasurarea de forte VIDEO si GALERIE FOTO

Exercitiu tactic de amploare organizat de ISU Suceava, joi, 22 iunie.

Pompierii militari suceveni au organizat un exercitiu in domeniul situatiilor de urgenta cu tema Interventia Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al municipiului Suceava, impreuna cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucovina al judetului Suceava si celelalte institutii cu functii de sprijin, pentru salvarea persoanelor si limitarea efectelor negative produse in urma unui incendiu la un tren Inter Regio, pe linia de cale ferata 511 Darmanesti - Dornisoara, in tunelul Mestecanis, intre localitatile Pojorata si Mestecanis. Punerea in aplicare a Planului Rosu de Interventie. Cautarea si salvarea persoanelor ratacite in mediul montan si stingerea unui incendiu la fond forestier. Scenariul exercitiului de joi, 22 iunie, a presupus interventia in cazul producerii unui incendiu la un vagon al unui tren de persoane, aflat in tunelul Mestecanis.

Din cauza panicii create, calatorii au fost surprinsi de temperatura si de fumul toxic ce se degaja in urma arderii, lucru care a dus la intoxicarea si ranirea mai multor persoane. Din cei 20 de calatori, s-a constatat ca 12 dintre ei nu au reusit sa se salveze.Curentii de aer din tunel, au favorizat dezvoltarea incendiului la intregul vagon. Scanteile purtate de curenti spre exteriorul tunelului, au dus la aprinderea vegetatiei uscate din zona, pe o suprafata de aproximativ 3 hectare, din padurea de la capatul tunelului dinspre Gara CFR Mestecanis.8 calatori care au reusit sa se evacueze prin partea opusa a tunelului s-au ratacit in padure, iar doi dintre acestia au suferit fracturi ale membrelor, din cauza reliefului muntos accidentat. Dintre obiectivele propuse in cadrul pregatirii prin astfel de exercitii de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Bucovina” al judetului Suceava, enumeram: perfectionarea deprinderilor participantilor pentru organizarea, conducerea si executarea interventiei operative in situatii de urgenta, precum si verificarea modului de colaborare si cooperare cu alte structuri cu functii de sprijin in gestionarea riscului la incendiu - Institutia Prefectului, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Iacobeni, Inspectoratul de Politie Judetean. Inspectoratul Judetean de Jandarmi, Directia de Sanatate Publica, Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Judetean de Urgente, Serviciul de Ambulanta Judetean, Centrul de Primire Urgente al Spitalului Municipal Vatra Dornei, Directia Silvica Suceava, Sucursala Regionala de Transport Feroviar de Calatori Iasi, Sucursala Regionala de Cai Ferate Iasi, Inspectoratul General al Aviatiei, Unitatea Militara Rosu-Vatra Dornei, Crucea Rosie-Filiala Suceava si Serviciul Salvamont Vatra Dornei.Prezenta la simularea in teren a celor de la ISU, Silvia Boliacu, subprefect de Suceava, a declarat pentru informatiata.ro ca toate fortele implicare au actionat cu promptitudine si exemplar in cadrul exercitiului. Silvia Boliacu a marturisit ca a fost impresionata de desfasurarea de forte si a a apreciat ca cei de la ISU Suceava sunt pregatiti pentru a actiona in situatii complexe, precum cele descrise mai sus.'A fost intr-adevar o desfasurare impresionanta de forte iar interventiile au fost foarte bine organizate si s-a actionat cu promptitudine. Vreau sa ii felicit pe toti cei implicati si in special pe domnul general de brigada Ion Burlui, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava', a spus subprefectul de Suceava.