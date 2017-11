Explicatii de la unul din mancatorii de rahat. De ce un carnagiu ca cel de la Ilisesti trebuie mediatizat

Eu inca mai sper ca oamenii pot invata ceva din nenorocirile altora, ca unii se vor opri sa se urce morti de beti la volan sau sa goneasca pe contrasens cu 130 la ora dupa ce vad asemenea stiri! Ca se vor opri in a distruge destine si in a se distruge pe ei insisi! Da, asemenea stiri trebuie sa fie mediatizate pentru ca teribilistii sa vada ce se poate intampla daca te urci in masina beat ca smecherul si vrei sa atingi viteza avioanelor!

Pentru prima si ultima oara voi da explicatii de ce am scris, am filmat si am popularizat articolele cu cei 5 tineri morti in carnagiul de la Ilisesti. Din punctul meu de vedere, acest subiect a trebuit si trebuie in continuare MEDIATIZAT. Asta ca raspuns pentru unii care pe o retea de socializare, care printre altele este spatiu public, au vorbit de mancatori de rahat si de iubitori de sange. Oameni buni, in dimineata aceeam la Ilisesti, noua, macatorilor de rahat, asa cum ne-ati numit, ne-a impietrit inima. In dimineata aceea friguroasa, la Ilisesti, pe intuneric, veniti sa filmam si sa facem stiri, am simtit pentru a doua oara dupa accidentul de la Cornu Luncii ca ce s-a intamplat acolo este dreasupra umanului. Am simtit ca Raul, in cea mai pura esenta a sa, nu poate fi vazut, atins, dar poate fi simtit, poate fi adulmecat. Mirosea a moarte acolo și a Rau. Am vazut apoi fetele impietrite ale pompierilor si ale politistilor. Da, in prima faza ne-am suparat pe politisti ca nu ne-au lasat sa intram in perimetrul izolat, sa ne apropiem si sa luam imagini. Din redactii asta ni se cerea. Nu am putut pe moment. Dupa cateva ore, cand am intrat acolo, mi-am dat seama de ce au procedat asa politistii si le-am multumit in gand. Nu va pot descrie in cuvinte ce era acolo, cum resturi umane stateau intinse pe caldaram alaturi de bucati de masina. E un peisaj pe care cu greu o sa mi-l scot din minte, daca voi reusi vreodata.Si cand am intrat noi in perimetrul respectiv soseaua deja fusese curatata o data si multe din resturi culese. Va marturisesc ca au fost nenerociri la care odata ajunsa acolo m-am rugat pentru sufletele victimelor, am plans uneori de durerea rudelor si a celor apropiati, asa cum a fost la Cornu Luncii. Aici, la Ilisesti, si lacrimile si rugaciunile mi-au inghetat in minte. La fel ca si reactiile colegilor mei. Eram impietriti de ce se petrecuse acolo.Da,stiam la ce venim, ca sunt 5 morti, 3 raniti si ca o masina a luat foc dar ce era acolo a intrecut orice asteptari si cam tot ce am vazut eu personal in 10 ani de televiziune si alti cativa de presa scrisa.



Eu inca mai sper ca oamenii pot invata ceva din nenorocirile altora, ca unii se vor opri sa se urce morti de beti la volan sau sa goneasca pe contrasens cu 130 la ora dupa ce vad asemenea stiri! Ca se vor opri din a distruge destine si din a se distruge pe ei insisi! Da, asemenea stiri trebuie sa fie mediatizate pentru ca teribilistii sa vada ce se poate intampla daca te urci in masina beat ca smecherul si vrei sa atingi viteza avioanelor! Si inca ceva, sunt tari unde atunci cand faci scoala de soferi esti dus si pe la accidente sa vezi ce se poate intampla intr-o clipa de neatentie sau nechibzuinta, ar trebui si la noi sa se intample asta! Asa ca mai usor despre mancatorii de kkt! Da, mortul nu poti sa il mai aduci de la groapa, dar poate ceilalti invata ceva din toate tragediile astea! Un sigur om daca invata si tot e un castig!Opriti-va in a va mai juca cu vietile voastre si ale celorlalti, oameni nevinovati care va ies in cale! Ne-am saturat sa filmam si sa fotografiem morti intinsi pe asfalt, copii si parinti ucisi de tampiti, oameni pe targi, medici, politisti si pompieri neputinciosi si impietriti de durere! STOP JOC, nu va mai jucati cu destine! Scriu acum si ma gandesc ca in seara asta si maine seara, iar vor petrece tineri in cluburi pana noaptea taziu si vor bea alcool, ca la petreceri se si bea! Oameni buni poate nu o sa va urcati morti de beti la volan, poate o sa chemati un taxi sau un prieten treaz sa va duca acasa, poate o sa dati dovada de un minim respect fata de viata voastra si a celorlalti! Asta e mesajul unui mancator de rahat, pe care va rog sa il luati in seama, pentru ca se intampla din ce in ce mai multe tragedii din astea, chiar daca sunt mediatizate zilnic.

Si inca ceva. Este un individ, un tanar, care pretinde ca a fost prieten bun cu unul din fratii morti in accident. Vorbesc despre tanarul caruia i s-a trimis clipul in timp ce masina in care erau cei 5 gonea pe sosea, pentru ca un pasager a filmat goana de pe DN 17. Omul a postat filmul atunci, dupa care l-a scos, pentru ca ulterior sa il reposteze taiat. Acest prieten bun se plange ca nu sunt lasati mortii sa se odihneasca si ca se scriu stiri aiurea si e suparat pe presa. Sa iti dau o veste, tanarule! Daca erai asa un prieten de bun cum sustii, poate in noaptea aia, dupa ce ai primit clipul, in loc sa il postezi pe facebook, ar fi trebuit sa suni la 112 si sa spui ca sunt unii care merg cu 200 de kilometri la ora pe DN 17 si este posibil sa mai fie si beti si ca esti ingrijorat ca in masina aia ai un prieten. Poate in felul acesta s-ar fi putut evita o tragedie si tu nu ai mai fi avut motive sa te vaiti in public! In rest, salutari de la o mancatoare de rahat!