Explozia din restaurantul Trafic Grill, cu 3 morti si 2 raniti, produsa din cauza unei butelii aduse din Ucraina. Bunurile patronului, puse sub sechestru

Patronul restaurantului de la intrarea in Campulung Moldovenesc a fost trimis in judecata. Unitatea si-a inceput activitatea cu specific de servire a populatiei in cursul lunii noiembrie 2013, cu program non stop, fara a detine avizul de specialitate al ISU Suceava. Pentru a face economii, patronul a cumparat butelii neconforme din Ucraina.

Patronul restaurantului Trafic Grill din Campulung Moldovenesc, unde in urma cu cativa ani a avut loc o puternica explozie in urma careia trei persoane au murit iar alte doua au fost ranite, dar si firma acestuia au fost trimisi in judecata de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava. Patronul este cercetat in stare de libertate pentru savarsirea infractiunilor de neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca, nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca si distrugere din culpa. Procurorii spun ca unitatea de consum in discutie si-a inceput activitatea cu specific de servire a populatiei in cursul lunii noiembrie 2013, cu program non stop, fara a detine avizul de specialitate al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava. Bucataria functiona intr-o incapere alaturata localului, alimentele fiind preparate la un aragaz pentru uz casnic si o masina profesionala de gatit, achizitionata second hand. Initial, aparatura de bucatarie era alimentata cu gaz metan din butelii normale, de provenienta autohtona, insa, ulterior, pentru reducerea costurilor, administratorul localului si inculpatul in dosar a achizitionat butelii de dimensiuni duble, de provenienta ucraineana, in care era incarcat continutul de gaz a doua butelii de provenienta romaneasca. Inculpatul a sesizat in scurt timp oportunitatea reducerii costurilor pentru alimentarea cu gaz a aparaturii de gatit, astfel ca, din primavara anului 2014 a inceput sa incarce buteliile de provenienta ucraineana cu gaz petrolier lichefiat la statiile de alimentare cu carburant din oras. Butelia cu GPL alimenta masina de gatit prin intermediul unui furtun de presiune normal.



Firul unei tragedii



La sfarsitul lunii octombrie 2014, inculpatul, administratorul societatii, s-a deplasat cu autoturismul proprietate la o statie de alimentare cu GPL unde a incarcat la nivelul „plin” doua butelii cu GPL. Cele doua butelii au fost depozitate langa buteliile de provenienta romaneasca. La mijlocul lunii noiembrie 2014, una dintre aceste butelii a fost montata la masina de gatit, inlocuind-o pe cea al carei gaz se terminase. Butelia adusa in bucatarie era imediat racordata la masina de gatit ale carei ochiuri de gatit functionau pe principiul flacarii de veghe, astfel ca era inlaturat pericolul unei explozii prin aceea ca suprapresiunea era eliberata prin consum. Prietenul unei angajate a introdus in bucatarie o butelie de provenienta ucraineana, de culoare rosie, incarcata cu GPL, pe care a depozitat-o intr-unul din colturile bucatariei, probabil in vederea racordarii la aparatul de gatit. Dupa 24 de aore, in miez de noapte, in incinta bucatariei restaurantului a avut loc o explozie, cu urmari grave, respectiv distrugerea imobilului, decesul a trei angajate, vatamarea integritatii corporale a altei angajate care a suferit arsuri de gradul I si II pe 6% din suprafata corpului, pe intreaga suprafata a fetei si jumatatea antebratului drept. De asemenea, urmare a deflagratiei a rezultat avarierea a doua autoturisme aflate in parcarea restaurantului.



O defectiune la o butelie a produs explozia



Din cercetari s-a stabilit ca buteliile de provenienta ucraineana nu prezentau garantii in exploatare. Daca acestea ar fi corespuns testelor ISCIR ar fi putut fi folosite la instalatiile de gatit sau incalzire. Acest tip de butelii nu pot fi incarcate in statiile pentru umplerea rezervoarelor GPL auto. De asemenea, toate cele trei butelii ucrainene nu erau sigure in functionare si nu mai fusesera verificate de catre ISCIR din 1995. Producerea exploziei s-a datorat ruperii ceasului regulator de la butelia ucraineana care alimenta cu gaz masina de gatit, ce a avut drept consecinta ruperea stutului de prindere a ceasului regulator si eliberarea gazului in incinta bucatariei, acesta aprinzandu-se instantaneu. Gazul aprins a format o flacara care a lovit butelia ucraineana incarcata cu GPL, la partea superioara, incalzind metalul pana la incandescenta fapt ce a avut drept consecinta cresterea vertiginoasa a presiunii din recipient pana la o valoare la care virola buteliei a cedat, producandu-se astfel explozia si incendiul. In urma anchetei s-a retinut ca faptele inculpatului, administrator al societatii comerciale, precum si faptele inculpatei -persoana juridica de a nu asigura un echipament de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si a masurilor de protectie adecvate impotriva spargerii echipamentului de munca (recipient - butelie de 5 litri), ceea ce a dus la decesul a trei angajate, vatamarea corporala a altei angajate, distrugerea incintei restaurantului si avarierea a doua autoturisme aflate in parcarea restaurantului, intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca si distrugere din culpa. In cauza s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului pentru garantarea repararii pagubei produse prin infractiune asupra tuturor bunurilor mobile si imobile, prezente si viitoare ale inculpatilor pana la concurenta sumei de 108.000 euro, fiind aplicate asupra bunurilor mobile si imobile identificate. Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Judecatoriei Campulung Moldovenesc.