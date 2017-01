Explozie intr-o gospodarie din Vicovu de Sus. Proprietara a fost ranita

Deflagratia s-a produs din cauza acumularilor de gaze de la o butelie.

O femeie de 40 de ani, din Vicovu de Sus, a ajuns la Spitalul Judetean Suceava cu arsuri in urma unei explozii. In locuinta femeii, pe nume Cornaci Ana, a avut loc o explozie marti dimineata, de la o butelie de gaz. Proprietara a dorit sa incalzeasca un vas cu apa pe un aragaz montat intr-o anexa a gospodariei. In momentul in care a aprins un chibrit, din cauza acumularilor de gaze, a avut loc deflagratia, in urma careia hainele cu care era imbracata femeia au luat foc, rezultand ranirea acesteia. Focul s-a extins rapid si a cuprins acoperisul anexei. La fata locului s-a deplasat un echipaj de ambulanta care a transportat victima la Urgentele Spitalului Judetean Suceava, unde pacienta a fost diagnosticata cu arsura prin flacara grad II si edem facial. Ranita a ramas internata sub supravegherea medicilor.