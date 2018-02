Explozie intr-o locuinta din Hantesti din cauza acumularilor de gaze. O femeie a ajuns ranita la spital VEZI IMAGINI

Ranita a fost transferata cu elicopterul la un spital de arsi din Brasov

Explozie, intr-o casa din localitatea Hantesti, joi dimineata. O femeie de 33 de ani a ajuns cu arsuri la Spitalul Judetean Suceava pe aproximativ 40-45 % din suprafata corpului in urma deflagratiei. Totul s-a petrecut in momentul in care aceasta a vrut sa faca o cafea. La fata locului au actionat pompierii de la ISU Suceava dar si cadre de la Serviciul de Ambulanta. Cadrele ISU spun ca explozia a fost declansata de acumulari de gaze provenite de la o butelie. In locuinta se mai aflau doi copii, de 8 si 10 ani, si sotul femeii care a ajuns la spital. Din fericire, acestia au scapat fara leziuni insa au suferit atacuri de panica. Casa, regim parter plus mansarda, a fost afectata cel mai mult in zona exploziei(bucatarie, baie si un hol), iar doi dintre peretii ramasi in picioare, dar care prezentau pericol de cadere, au fost demolati de catre pompierii militari, pentru a nu se inregistra si alte victime. De asemenea, avarii s-au mai inregistrat si la trei locuinte invecinate si la doua autoturisme in zona(usi, ferestre si fatade la case si elemente de caroserie la masini). UPDATE: Medicii suceveni au stabilizat pacienta la UPU Suceava insa au decis ca aceasta necesita transferul la o clinica de arsi. S-a luat legatura cu medici din clinici de la Iasi si Bucuresti numai ca nu erau locuri disponibile in unitatile medicale respective. Dupa ore de discuii prin intermediul telefonului, s-a decis tranferarea pacientei la un spital de arsi din Brasov. Femeia a fost preluata de un elicopter SMURD.