Expozitia - 150 de ani de arheologie. Descoperiri, situri, personalitati din Bucovina si judetul Suceava

"150 de ani de arheologie. Descoperiri, situri, personalitati din Bucovina si judetul Suceava" este titlul unei noi expozitii organizate de Muzeul Bucovinei din Suceava, care va fi vernisata marti, 13 iunie, ora 12 la sediul Muzeului de Istorie. Expozitia, care contine un numar de 24 de panouri, isi propune informarea publicului in privinta inceputului si a evolutiei stiintei arheologiei din zona noastra. Astfel, unele dintre panouri se refera la diversele etape pe care le-a parcurs "stiinta harletului"(asa cum i se spunea arheologiei in secolul al XIX-lea), fiind ilustrate cele mai importante personalitati, care au activat in Bucovina: Josef Szombathy, Raimund F. Kaindl, Karl A. Romstorfer, Dionisie Olinescu, alaturi de care se regasesc cele mai valoroase dintre descoperirile din epoca. De asemenea, sunt prezentate imagini din cadrul cercetarilor complexe de la Cetatea de Scaun a Sucevei, Curtea Domneasca, siturile preistorice de la Baia si Adancata, precum si din "mileniul intunecat" - asezarea de la Poiana - Zvoristea, datand din secolele VIII-IX. Sunt trecute in revista cele mai importante situri cercetate de arheologii suceveni, incepand cu anii 1950-1960, cand la Suceava a activat ilustrul profesor Ion Nestor, intemeietorul scolii romanesti de arheologie medievala, precum si cercetarile de data recenta. Expozitia a fost realizata de dr. Bogdan Petru Niculica, dr. Monica Dejan si Stefan Dejan, in colaborare cu Biroul Educatie, Marketing si Comunicare-(sef birou Iuliana Rosca) si Serviciul Relatii Publice si Evenimente Muzeale(sef serviciu George Ostafi si muzeograf Loredana Borta).Expozitia va putea fi vizionata la sediul Muzeului Bucovinei in perioada 13-23 iunie, dupa care, timp de doi ani, va fi itinerata la diverse scoli din judetul Suceava. Ea face parte dintr-un proiect amplu al Muzeului Bucovinei de a veni in intampinarea publicului larg cu noutati, urmarind totodata diseminarea investigatiilor arheologilor suceveni, in scopul dobandirii unor cunostinte complementare cu activitatea scolara, facand parte dintr-un complex program de educatie muzeala privind constientizarea importantei patrimoniului arheologic.