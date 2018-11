Expozitia: 100 de ani de la unirea Bucovinei cu Romania 1918-2018, la Muzeul de Istorie Suceava

Muzeul Bucovinei in colaborare cu Muzeul National de Istorie a Romaniei, Arhivele Nationale ale Romaniei si Serviciul Judetean Suceava al Arhivelor Nationale organizeaza marti, 27 noiembrie, de la ora 11.00, la Muzeul de Istorie, vernisajul expozitiei temporare "100 de ani de la unirea Bucovinei cu Romania 1918-2018".

Eveniment cultural incadrat in amplele manifestari prilejuite de sarbatorirea centenarului revenirii "Tarii Fagilor" la Patria-mama, expozitia prezinta publicului, in premiera, documente originale ale Consiliului National Roman de la Cernauti, obiecte care au apartinut generalului Iacob Zadik, comandantul Diviziei 8 Infanterie, medalii legate de Marea Unire batute in secolul trecut, sau mairecent, de catre Consiliul Judetean Suceava si Muzeul Bucovinei, 25 panouri cu fotografii si documente, multe din ele inedite. Fara indoiala, un punct de atractie deosebit, prin valoarea istorica si sentimentala pe care o au, vor fi cele doua steaguri militare din perioada regelui Ferdinand si cascheta lui Constantin Prezan, fost maresal al Romaniei, care, in calitate de sef al Marelui Cartier General, a coordonat personal in perioada Marelui Razboi operatiunile militare, inclusiv in Bucovina.

Cu acest prilej vor fi lansate si doua carti, aparute recent la Editura "Karl A.Romstorfer", sub semnatura dr. Mihai-Aurelian Caruntu: Unirea Bucovinei cu Romania (1918). Aspecte geopolitice si militare si Prabusirea unei monarhii. Discursuri tinute in Camera din Viena in ajunul prabusirii la 22 octombrie 1918, care vor fi prezentate de conf. univ. dr. Florin Pintescu.

Expozitia va fi deschisa pana la data de 13 ianuarie.