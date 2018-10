Expozitia Arta si ceremonial la mesele regale, la Muzeul de Istorie Suceava

Vernisajul expozitiei va avea loc in data de 19 octombrie 2018, ora 13, la Muzeul de Istorie Suceava.

Muzeul Bucovinei, in colaborare cu Muzeul National Peles, va invita sa vizionati, in perioada 19 octombrie 2018 - 27 ianuarie 2019, la Muzeul de Istorie, expozitia Arta si ceremonial la mesele regale, o spectaculoasa si inedita intalnire istorica cu epoca de glorie si rafinament a regalitatii din Romania.

Fastuosul ceremonial al meselor regale - la marile evenimente oficiale, de familie sau la intalnirile cu mari personalitati politice ale epocii, desfasurat in elegantele incaperi ale Castelului Peles, este reconstituit prin intermediul a peste 250 de piese originale, realizate la sfarsitul secolului XIX si inceputul secolului XX, unicate si raritati prin valoarea lor artistica si memoriala.

Vremea regilor, prin arta si ceremonial, va fi readusa in fata vizitatorilor, ilustrata de servicii de masa din argint si portelan, rare servicii de pahare de cristal cu monograma regala, tacamuri din argint artistic prelucrate, precum o eleganta bijuterie, platouri de argint dantelate cu impresionante scene de ceremonial aulic, pana la micile si surprinzatoarele piese care creaza uneori subtila diferenta, toate realizate in renumite ateliere din Germania, Anglia, Franta sau indepartatul Orient.

Pentru prima oara poate fi admirat la Suceava un serviciu de cafea oferit ca dar de nunta principelui Ferdinand si principesei Maria, in ianuarie 1893, de catre mama principesei, marea Ducesa a Rusiei Maria Alexandrovna.

