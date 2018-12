Muzeul Bucovinei in parteneriat cu Scoala Gimnaziala "Aurelian Stanciu" Salcea, la initiativa doamnei prof. Marinela Mocanu si cu sustinerea domnului director, prof. Sorin Galateanu, organizeaza o expozitie cu tema "Arte si Artefacte in cultura Cucuteni".

Potrivit organizagorilor, expozitia este inclusa in cadrul proiectului "Valori nationale, valori locale, valori morale" desfasurat ca tema la Cercul pedagogic al coordonatorilor de programe si proiecte educative scolare si extrascolare la sfarsitul acestei saptamani.

Expozitia a fost deschisa astazi, 14 decembrie, la Scoala Gimnaziala "Aurelian Stanciu" Salcea, in prezenta elevilor si a profesorilor scolii din Salcea si a invitatilor speciali. Expozitia este inclusa intr-un program de activitati menit sa identifice si sa promoveze valori ale culturii, personalitati si nume de renume si va ramane expusa pana la sfarsitul lunii ianuarie 2019.

"Prin tema aleasa, "Arte si Artefacte in cultura Cucuteni", ne propunem familiarizarea elevilor de la Scoala Gimnaziala "Aurelian Stanciu" Salcea cu Cultura Cucuteni, arta si artefactele din eneolitic si descoperirile arheologice din zona Sucevei. Muzeul Bucovinei si Scoala Gimnaziala "Aurelian Stanciu" Salcea urmaresc atragerea atentiei tinerei generatii asupra valorilor istorice nationale si locale ale regiunii in care traiesc si educarea lor in spiritul cunoasterii valorilor locale", au precizat organizatorii.