Expozitia Atelierelor Din secretele maestrilor-lumini si culoare, la Muzeul Bucovinei

Muzeul Bucovinei va asteapta sa vizitati expozitia Atelierelor "Din secretele maestrilor – lumina si culoare, editia a VI-a, deschisa in perioada 15 septembrie - 10 octombrie, la Muzeului de Istorie, str. Stefan cel Mare nr. 33, Suceava, Sala Parter. Atelierele organizate, "George Lowendhal - scenograf", "Sculptura - arta volumelor", "Alternative plastice si Fantezie in culori" sunt un mijloc de promovare in randul publicului de varsta scolara a artistilor plastici G.Lowendhal, I.Irimescu, D.Gavrilean si a altor artisti plastici bucovineni, precum si a lucrarilor lor aflate in colectiile Muzeului Bucovinei. De asemenea, muzeul ofera copiilor din municipiul Suceava posibilitatea de a experimenta noi tehnici si materiale de lucru, venind in completarea ariei curriculare Educatie plastica din cadrul programei scolare. Lucrarile realizate de micii artisti, in cadrul celor patru ateliere, au fost jurizate de o comisie formata din: prof. Camelia Rusu-Sadovei, prof. Iulian Asimionesei si muzeograf Susana Cosovan, sefa Biroului Arta. Numarul mare de lucrari si calitatea lor a facut dificila departajarea, castigatorii fiind cei talentati, daruiti si perseverenti. Vernisajul expozitiei va avea loc vineri, 15 septembrie, ora 17:00, la Muzeul de Istorie, sala Parter, prilej cu care vor fi acordate premii, mentiuni si diplome de participare.