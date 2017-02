Expozitia Bijuteriile adancurilor, la Muzeul de Stiintele Naturii

Expozitia prezinta intr-un cadru restrans o tematica axata in special pe bijuterii si podoabe confectionate din pietre semipretioase si ornamentale dar si piese existente in patrimoniul muzeului - colectia de Mineralogie.Vizitatorii pot achizitiona din standul binecunoscut al muzeului martisoare din pietre semipretioase si ornamentale, prezentate pe zodii, dar si bijuterii din pietre, obiecte ornamentale, realizate din frumoasele daruri ale pamantului.

Muzeul de Stiintele Naturii, componenta a Muzeului Bucovinei, ii invita pe suceveni sa vititeze in perioada 14 februarie - 3 martie 2017 expozitia temporara "Bijuteriile adancurilor". Acest gen de manifestare a devenit deja un eveniment traditional in programul de primavara al Muzeului de Stiintele Naturii din Suceava. Expozitia prezinta intr-un cadru restrans o tematica axata in special pe bijuterii si podoabe confectionate din pietre semipretioase si ornamentale dar si piese existente in patrimoniul muzeului - colectia de Mineralogie. Materialul expus este insotit de texte si fotografii care ofera informatii si curiozitati referitoare la acestea.Vizitatorii pot achizitiona din standul binecunoscut al muzeului martisoare din pietre semipretioase si ornamentale, prezentate pe zodii, dar si bijuterii din pietre, obiecte ornamentale, realizate din frumoasele daruri ale pamantului. Programul de vizitare este: luni 9-16 si marti-duminica 9-17.