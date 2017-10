Timp de o luna, incepand cu data de 5 octombrie, Ziua Educatiei, expozitia "Bucovina in Marele Razboi" va fi gazduita la Scoala Gimnaziala din Mitocu Dragomirnei. La sfarsitul anului 2014, cu prilejul implinirii unui secol de la declansarea Primei Conflagratii Mondiale, Muzeul Bucovinei a vernisat expozitia temporara "Bucovina in Marele Razboi". Ea se incadreaza in cadrul initiativei la nivel european pentru comemorarea acestui eveniment, care a aruncat intreaga omenire intr-un conflict extrem de sangeros, soldat cu milioane de victime. Documente, fotografii, harti, imagini ale unor piese de patrimoniu, provenind din colectiile Muzeului de Istorie, sau de la diversi colectionari particulari, isi propun sa creeze o imagine cat mai veridica a ceea ce a insemnat Marele Razboi pentru Bucovina si locuitorii sai. Expozitia, realizata de dr.Mihai-Aurelian Caruntu a fost itinerata pana acum prin mai multe scoli si licee, cu precadere din mediul rural. Cunoasterea evenimentelor din acei ani, de catre elevi si toti iubitorii de istorie, contribuie la o mai buna intelegere a contextului in care s-a ajuns la Marea Unire din 1918.