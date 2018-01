Vor fi expuse 17 piese originale(si fotografii) descoperite in urma sapaturilor arheologice intreprinse de-a lungul timpului in arealul Cetatii de Scaun.

Muzeul Bucovinei organizeaza in perioada 01 - 28 februarie, la Cetatea de Scaun in Casei Custodelui expozitia "Cahle descoperite in Cetatea de Scaun a Sucevei". Vor fi expuse 17 piese originale (si fotografii) descoperite in urma sapaturilor arheologice intreprinse de-a lungul timpului in arealul Cetatii de Scaun. Expozitia este organizata de un colectiv din cadrul Muzeului Bucovinei din care fac parte muzeograful Popovici Ciprian, conservatorii Alina Aparaschivei si Tehaniuc Florentina, precum si Iulia Rosca din cadrul Biroului educatie, marketing si comunicare.