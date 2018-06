Expozitia Camasa cu altita din Bucovina. Tezaur Etnografic- documente cusute, la Hanul Domnesc din Suceava

Muzeul Etnografic Hanul Domnesc marcheaza si in acest an Ziua Universala a Iei. In data de 24 iunie, ora 14.00 va fi deschisa expozitia temporara "Camasa cu altita din Bucovina. Tezaur Etnografic-documente cusute". Expozitia aduce pentru prima oara in atentia publicului patrimoniul etnografic din categoria Tezaur, precum si fragmente de altita(mostre) din colectia Port popular, care dateaza de la sfarsitul secolului al XIX-lea.Aceste piese fac parte din documentele etnografice care ilustreaza unicitatea si creativitatea camasii romanesti cu altita. "Expozitia se doreste a fi o restituire catre public a valorilor tezaurizate in depozitele muzeului, in Anul european al patrimoniului. Alaturi de noi, ca in fiecare an, va fi Asociatia ia Bucovina care va organiza ateliere de creatie pentru copii si adulti: pictura pe lemn si panza, podoabe din margele, impletituri coronite de sanziene si veti putea asculta un concert de muzica clasica sustinut de Asociatia Schertzo dell Arte", se arata intr-un comunicat de presa transmis de Muzeul Bucovinei.