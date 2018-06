Expozitia Camasa traditionala cu altita, la Consulatul General al Romaniei in Cernauti

In cadrul manifestarilor de promovare a patrimoniului cultural national al romanilor de pretutindeni, Muzeul Bucovinei marcheaza Ziua Universala a Iei la Consulatul General al Romaniei in Cernauti. In perioada 22 iunie - 22 iulie, Serviciul Etnografie organizeaza expozitia "Camasa traditionala cu altita", care cuprinde imagini cu mostre de altite si camasi traditionale care dateaza din secolul al XIX-lea si care fac parte din colectia veche a muzeului, documente etnografice ale patrimoniului cultural.In cadrul acestei manifestari culturale in Anul european al patrimoniului, va fi sustinuta si o conferinta legata de valoarea si autenticitatea camasii traditionale cu altita, marca identitara a portului popular romanesc. Expozitia are loc ca urmare a colaborarii institutionale intre Consulatul General al Romaniei in Cernauti si Muzeul Bucovinei, prin parteneriatul de sustinere a proiectelor culturale dedicate obiceiurilor si traditiilor populare romanesti.