Muzeul Bucovinei, prin Serviciul Cetatea de Scaun organizeaza expozitia "Evolutia tehnicii militare - de la medieval la modern", itineranta la Liceul Tehnologic "Tomsa Voda" din Solca, incepand cu data de 12 martie. Prin intermediul a 20 de planse, care redau in imagini piese aflate in colectiile Muzeului Bucovinei, elevii au ocazia sa cunoasca evolutia armamentului folosit in lupte, de la arme albe datand din perioada medievala la arme de foc, apartinand epocii moderne. Expozitia are ca scop promovarea patrimoniului Muzeului Bucovinei, urmarind totodata apropierea generatiei tinere de valorile istorice.