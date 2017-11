Fotografiile de epoca sunt din fondurile arhivelor, Muzeului Militar National din Bucuresti si din colectii particulare.

Muzeul Bucovinei din Suceava organizeaza in perioada 15 noiembrie - 30 ianuarie 2018 la Scoala Gimnaziala din Mitocu Dragomirnei expozitia itineranta "Francezi si romani in marele razboi", realizata de Directia de Comunicare si Productie Audiovizuala a Ministerului Apararii din Franta, in colaborare cu Muzeul Militar National "Ferdinand I" din Bucuresti. Expozitia prezinta personalitati politice si militare din Franta si Romania, momente importante din primul razboi mondial, rolul misiunii militare franceze in refacerea si intarirea capacitatii de lupta a armatei romane. "Marele razboi", asa cum a fost numit in epoca, a produs milioane de victime in randul tarilor beligerante, Romania si Franta luptand in acest razboi, de aceeasi parte a baricadei, iesind invingatoare. Expozitia si-a propus sa surprinda cele mai importante momente in care cele doua tari au colaborat de-a lungul conflictului.Fiecare panou cuprinde repere cronologice, portretele personalitatilor si factorilor de decizie din epoca - prim ministrul Ionel Bratianu, generalii francezi Joffre si Berthelot, generali romani, harti ale luptelor si planuri militare, dar si regele Carol I, regina Maria, regele Ferdinand, in timpul domniei celui din urma, realizandu-se unirea din 1918, Romania Mare. Fotografiile de epoca sunt din fondurile arhivelor, Muzeului Militar National din Bucuresti si din colectii particulare. Expozitia a fost gazduita cu sprijinul doamnei director prof. Daniela Domsa.