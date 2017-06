Expozitia Internationala de Grafica Satirica Bucovina - Romania editia a XI-a, 2017

Vernisajul expozitiei va fi in data de 30 iunie, ora 12, la Muzeul de Stiinte ale Naturii.

Muzeul Bucovinei, Consiliul Judetean Suceava si Asociatia "Gandeste" - gandeste.org organizeaza a XI a editie a Expozitiei Internationale de Grafica Satirica Bucovina, avand in acest an tema : "THINK EUROPE?!". La cea de a XI a editie a expozitiei internationale s-au inscris in concurs 234 de caricaturisti cu 747 de caricaturi, din 54 de tari. Chiar de la inceput, de la primele editii, aceasta competitie a crescut atat in numarul de participanti cat si in calitatea lucrarilor trimise, fiind popularizata de multe site-uri de specialitate din lume. Pentru aceasta editie FECO a apreciat evenimentul de la Suceava cu patru stele(din cinci).

Juriul expozitiei :Mihai Pinzarul Pim - caricaturist, George Licurici - caricaturist, Ovidiu Ambrozie Borta BOA - caricaturist, impreuna cu reprezentantii asociatiei "Gandeste", au stabilit caricaturile pentru expozitia Internationala de Grafica Satirica BUCOVINA - ROMANIA, precum si lucrarile premiate din acest an.

- Premiul I - 500 euro + diploma + medalia de aur

- Premiul II - 300 euro + diploma

- Premiul III - 100 euro + diploma

- Mentiune - diploma + medalii

- Mentiune - diploma + medalii

- Mentiune - diploma + medalii

Premiile vor fi facute publice la deschiderea oficiala a expozitiei, unde pe langa caricaturile premiate vor putea fi admirate caricaturile nominalizate de juriu, precum si lucrarile selectate.

Vernisajul expozitiei va fi in data de 30 iunie, ora 12, la Muzeul de Stiinte ale Naturii.