Expozitia Internationala de Grafica Satirica Bucovina - Romania, editia a XII-a

Muzeul Bucovinei, Consiliul Judetean Suceava si Asociatia "Gandeste" - gandeste.org organizeaza a XII a editie a Expozitiei Internationale de Grafica Satirica Bucovina , avand in acest an tema: "Daca nu citesti la timp, intelegi prea tarziu!"

Vernisajul expozitiei va avea loc in data de 14 iunie, ora 11, in foaierul Muzeului de Istorie, Muzeul Bucovinei. La cea de a XII- a editie a expozitiei internationale s-au inscris in concurs 270 de caricaturisti cu 881 de caricaturi, din 55 de tari.

Juriul expozitiei: Mihai Pinzarul Pim - caricaturist, George Licurici - caricaturist, Ovidiu Ambrozie Borta BOA - caricaturist, impreuna cu reprezentantii asociatiei "Gandeste", au selectat caricaturile pentru expozitia Internationala de Grafica Satirica Bucovina - Romania, precum si lucrarile premiate din acest an. Premiile sunt: premiul I- 500 euro + diploma + medalia de aur, premiul II- 300 euro + diploma, premiul III - 100 euro + diploma, mentiune - diploma + medalii, mentiune - diploma + medalii, mentiune - diploma + medalii si vor fi facute publice la deschiderea oficiala a expozitiei, unde pe langa caricaturile premiate vor putea fi admirate caricaturile nominalizate de juriu, precum si lucrarile selectate.