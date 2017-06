Expozitia Internationala de Grafica Satirica Bucovina- Romania editia a XI-a

Deschiderea oficiala a expozitiei va avea loc in luna iulie la Muzeul de Stiintele Naturii.

Muzeul Bucovinei, Asociatia "Gandeste" - gandeste.org si Consiliul Judetean Suceava organizeaza a XI-a editie a Expozitiei Internationale de Grafica Satirica Bucovina. Data limita de trimitere a caricaturilor la concursul- expozitie a fost 31 mai 2017. S-au inscris 234 de caricaturisti cu 747 caricaturi, din 54 tari. In luna iunie, la Muzeul de Stiintele Naturii se va intruni juriul: Mihai Pinzarul Pim - caricaturist, George Licurici - caricaturist, Ovidiu Ambrozie Borta - caricaturist, impreuna cu reprezentantii asociatiei "Gandeste" si vor stabili caricaturile pentru expozitia Internationala de Grafica Satirica Bucovina - Romania, precum si castigatorii din acest an.Premiile expozitiei: Premiul I - 500 euro + diploma + medalia de aur. Premiul II - 300 euro + diploma.Premiul III - 100 euro + diploma. 3 Mentiuni - diploma + medalii. La aceasta editie, ce are ca tema, "Think Europe?!" s-au inscris caricaturisti importanti pe plan mondial. Deschiderea oficiala a expozitiei va avea loc in luna iulie la Muzeul de Stiintele Naturii.