Expozitia Jucariile din (galeria) pod, la Muzeul Bucovinei

Muzeul Bucovinei aduce in fata publicului de toate varstele o expozitie inedita care va putea fi vizitata incepand cu 29 ianuarie in Galeria Pod a Muzeului de Istorie Suceava.

Expozitia "Jucariile din (galeria) pod", organizata in colaborare cu Asociatia Muzeul Jucariilor din Bucuresti, aduce in fata publicului peste 500 de jucarii din colectia asociatiei. Jucariile cuprind perioada 1930-1980 si reprezinta jucariile catorva generatii de copii din Romania. Expozitia este insotita de o colectie de reproduceri ale unor fotografii cu copiii si jucariile lor in ultima suta de ani, din colectia Asociatiei Muzeul Jucariilor.

Vernisajul expozitiei va avea loc in data de 29 ianuarie, la ora 11.00, in prezenta colectionarilor Cristian si Mihail Dumitru.

"Toti copiii se joaca, dar putini se intreaba: Oare cand or fi aparut jucariile? Intotdeauna jucariile au fost la fel? Cu ce s-au jucat parintii si bunicii? Copiii nu se prea gandesc la aceste lucruri. Va propunem o excursie in lumea minunata a jucariilor.La Muzeul Jucariilor incercam sa adunam jucariile pe care le-au avut copiii din Romania in ultimii o suta de ani.

Asociatia Muzeul Jucariilor a fost creata la initiativa unui grup de entuziasti iubitori si pastratori, inca din anii 60, ai propriilor jucarii care, pe parcursul a patru decenii au strans si au colectionat nenumarate jucarii apartinand diferitelor generatii.Fiecare jucarie are o poveste a ei, fiecare jucarie a fost martora unei emotii, a unei lacrimi sau a unui vis implinit. Unele jucarii s-au ascuns in sacul lui Mos Craciun sau al lui Mos Gerila, altele au stat cuminti in cizmulitele cremuite din holul casei. Unele au fost cumparate cu ultimul banut scuturat din portofel, altele au stat radioase in vitrinele magazinelor de lux sau pe tarabele reci ale pietelor, unele au ascultat, poate, muzica vesela din balciuri, dar toate, absolut toate jucariile noastre au fost martorele unui zambet. Asociatia Muzeul Jucariilor doreste realizarea unui muzeu virtual al jucariilor in care fiecare "pastrato" al unui prieten drag al copilariei poate sa-l expuna alaturi de o mica poveste.

Obiectivele noastre sunt: crearea si dezvoltarea unui muzeu virtual al jucariilor, cu fotografii ale jocurilor si jucariilor din colectiile membrilor si prietenilor asociatiei, crearea unui catalog al jocurilor si jucariilor fabricate in Romania, militarea pentru infiintarea in Romania a unui Muzeu al Jucariilor, organizarea si sprijinirea expozitiilor din colectia de jucarii a membrilor asociatiei.

Daca dumneavoastra aveti jucarii dragi, pline de amintiri ale copilariei, va rugam sa ne contactati si astfel muzeul nostru virtual si material se va imbogati.

O multime de jucarii (peste 15.000) au fost adunate pentru un muzeu de Asociatia Muzeul Jucariilor. Jucariile au fost fabricate in Romania si in alte tari intre anii 1930-1980. In cea mai mare parte jucariile au fost achizitionate din Romania in ultimii 40 de ani si probabil vor trezi amintiri placute in randul parintilor.Pana la gasirea unui sediu permanent pentru expunerea colectiilor Muzeul Jucariilor am inceput prezentarea acestui proiect in cadrul unor expozitii temporare", a precizat Cristian Dumitru, presedintele Asociatiei Muzeul Jucariilor. Asociatia Muzeul Jucariilor a organizat in ultimii 11 ani peste 30 de expozitii in colaborare cu muzee si institutii din tara.