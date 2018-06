Expozitia Magie in lumea semintelor, la Muzeul de Stiintele Naturii Suceava

Vernisajul expozitiei va avea loc in data de 22 iunie, de la ora 10.00.

La Muzeul de Stiintele Naturii din Suceava, in perioada 22 iunie-22 iulie, va putea fi vizitata expozitia temporara intitulata "Magie in lumea semintelor". La aceasta manifestare muzeala(organizata de biolog dr.Oleniuc Florentina - Carmen) a participat si colectivul profesoral al Liceului Tehnologic Special Bivolarie, cu lucrari artistice despre seminte, realizate de elevi cu deficiente auditive. Tot pentru prima data s-a tradus un rezumat al expozitiei despre semintele plantelor cultivate, in limbaj mimico-gestual.In expozitie se vor regasi peste o suta de tipuri de seminte, provenit doar de la plante cultivate, atât ierboase cât si lemnoase, din tara si din strainatate. Vizitatorii vor gasi informatii pretioase despre utilitatea semintelor in alimentatie si in scop curativ, cat si despre efectele lor nocive asupra activitatilor cotidiene umane. Vernisajul va avea loc in data de 22 iunie, la ora 10.00, in cadrul Muzeului de Stiintele Naturii.