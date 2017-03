Expozitia Mineralia, Cristale de Primavara, la Muzeul de Stiintele Naturii Suceava

Muzeul de Stiintele Naturii Suceava gazduiestie, in perioada 30 martie-2 aprilie, Expozitia Mineralia, "Cristale de Primavara". Cele mai frumoase bijuterii unicat, create exclusiv din pietre naturale, coral, perle sau chihlimbar vor fi prezentate la aceasta expozitie. Pietrele naturale de podoaba folosite in crearea bijuteriilor sunt minerale formate in adancurile pamantului, cristalizate in diverse forme, mate sau transparente, prezentand o multitudine de culori si structuri. Cele mai pure dintre acestea se numesc geme. Pietrele pretioase - safirul, rubinul, smaraldul si diamantul - precum si multe pietre de podoaba - granat, malachit, turcoaz(peruzea), jad, agat, chihlimbar - sunt cunoscute din timpuri stravechi. In timpurile moderne li s-au adaugat sute de specii minerale din grupa pietrelor fine, mai putin cunoscute, greu accesibile, dar la fel de interesante: aventurin, labradorit, turmalina, acvamarin, rodocrozit, serafinit, eudialit, sugilit, fluorina, tanzanit, etc.Toate aceste pietre vor putea fi vazute la expozitia Mineralia, intr-o mare varietate de bijuterii: coliere cu cristale neslefuite in forma lor naturala; margele rotunde, ovale, aplatizate; margele slefuite alungit, briolet, in forma de para sau picatura; pandante, cercei sau inele cu pietre montate slefuite caboson(semirotund) sau taiate si slefuite unghiular. Acestora se alatura bijuterii moderne cu pietre naturale prezentand taieturi si combinatii fanteziste. Sucevenii vor avea ocazia sa descopere drumul de la piatra bruta in stare naturala la bijuterie in expozitia deschisa timp de patru zile la parterul Muzeului de Stiintele Naturii.