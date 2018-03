In perioada 29 martie - 01 aprilie, sucevenii sunt asteptati la Expozitia Mineralia la Muzeul de Stiintele Naturii Suceava. Editia din aceasta primavara este dedicata unui mineral care uimeste prin multitudinea de culori pe care le prezinta: turmalina. Fie ca este verde, roz, galbena, albastra sau neagra, datorita transparentei si stralucirii speciale, bijuteriile confectionate din acest mineral sunt deosebite. Turmalina a devenit gema timpurilor moderne.Toate aceste pietre le puteti gasi la expozitia Mineralia, intr-o mare varietate de bijuterii: coliere cu cristale neslefuite in forma lor naturala; margele rotunde, ovale, aplatizate; margele slefuite alungit, briolet sau picatura; pandante, cercei sau inele cu pietre montate. Descoperiti drumul de la piatra bruta la bijuterie in expozitia deschisa timp de 4 zile la Muzeul de Stiintele Naturii Suceava.

Pietrele naturale de podoaba folosite in crearea bijuteriilor sunt minerale formate in adancurile pamantului, cristalizate in diverse forme, mate sau transparente, prezentand o multitudine de culori si structuri. Coordonatori expozitie: Angela Anea, muzeograf geolog, Andrei Gorduza, muzeograf geolog.

Pietrele pretioase - safirul, rubinul, smaraldul si diamantul – precum si multe pietre de podoaba - granat, malachit, turcoaz(peruzea), jad, agat, chihlimbar - sunt cunoscute din timpuri stravechi. In timpurile moderne li s-au adaugat sute de specii minerale din grupa pietrelor fine, mai putin cunoscute dar la fel de interesante: ametist, aventurin, labradorit, acvamarin, rodocrozit, serafinit, fluorina, tanzanit, citrin, moldavit, obsidian, etc.