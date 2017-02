Expozitia Minoritatea germana din Romania, Trecut si prezent in Europa unita, la Muzeul de Istorie Suceava

Muzeul Bucovinei si Forumul Democrat al germanilor din Bucovina va invita sambata, 18 februarie, ora 10, la Muzeul de Istorie, Sala de Expozitii Temporare Parter, la vernisajul expozitiei Minoritatea germana din Romania, Trecut si prezent in Europa unita. Realizata de catre Forumul Democrat al Germanilor din Romania, aflat sub conducerea domnului dr. Paul-Jurgen Porr, de Ministerul Federal al Afacerilor Externe si Ambasada Republicii Federale Germania la Bucuresti, expozitia, care este insotita si de o prezentare de carte, acopera o perioada istorica de mai bine de 850 de ani, o varietate de spatii geografice si este initiata de deputatul minoritatii germane in parlamentul Romaniei, prof. Ovidiu Gant. Conceptul si textele(30 de panouri) au fost realizate de Andreea Haidu, manager cultural din Brasov si Frank-Thomas Ziegler, istoric de arta din Sibiu.