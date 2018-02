Expozitia "Obiceiuri, traditii si superstitii de Martisor", la Consulatul General al Romaniei in Ucraina. Avand in vedere colaborarea institutionala dezvoltata intre Consulatul General al Romaniei la Cernauti si Muzeul Bucovinei, in urma parteneriatului de promovare a proiectelor culturale dedicate obiceiurilor si traditiilor de primavara, Serviciul Etnografie din cadrul Muzeului Bucovinei va organiza la Cernauti, pe 1 Martie 2018, expozitia "Obiceiuri, traditii si superstitii de Martisor". Deschisa in perioada 1-31 martie la Cernauti, expozitia va cuprinde martisoare si felicitari confectionate manual de copii in cadrul proiectului Atelier de creatie: Micii Mestesugari, cel mai important proiect educativ desfasurat in Muzeul Satului Bucovinean. In cadrul acestei manifestari culturale, dedicata innoirii timpului si renasterii naturii odata cu sosirea primaverii, va fi sustinuta si o conferinta legata de semnificatiile acestui simbol si rolul pe care il reprezinta traditiile si obiceiurile de primavara in promovarea si imbogatirea valorilor culturale romanesti. Martisorul ca simbol care de-a lungul secolelor a reusit sa transmita un mesaj puternic de speranta, frumusete, iubire si renastere, a intrunit toate conditiile pentru a fi inscris pe lista reprezentativa a patrimoniului imaterial UNESCO.