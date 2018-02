Programul de vizitare este de luni pana duminica intre orele 09.00 - 17.00.

Muzeul de Stiintele Naturii din Suceava va invita in perioada 14 februarie - 8 martie 2018 sa vizitati expozitia temporara "Pietrele pretioase - legende si mister".Expozitia, amenajata la parterul cladirii din parcul central al municipiului, ofera o fascinanta incursiune in lumea plina de mister a pietrelor pretioase. Vizitatorii vor putea admira esantioane brute de smaralde, rubine, safire sau chiar diamante aduse din tari precum Brazilia, Afganistan , Mozambic, China sau India. Exponatele vor fi insotite de material fotografic dar si de texte, care prezinta succint informatii si curiozitati despre cele mai importante categorii de pietre pretioase din lume. La standul muzeului vor putea fi achizitionate ca in fiecare an esantioane minerale, mici bijuterii, dar si martisoare din pietre semipretioase. Programul de vizitare este de luni pana duminica intre orele 09.00 - 17.00.