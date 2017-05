Expozitia Plante carnivore la Muzeul de Stiintele Naturii Suceava

Muzeul de Stiintele Naturii Suceava organizeaza in perioada 15 mai -16 iunie, expozitia "Plante carnivore". Expozitia cuprinde un bogat material fotografic care ofera informatii stiintice si curiozitati referitoare la specii de plante carnivore care traiesc in Romania, dar si in alte regiuni ale lumii( America de Nord , Australia ). Acest material este completat de un numar de 24 de exemplare de plante carnivore de diferite specii - Capcana zburatoare venusiana, Planta gulerata, Roua cerului. Deschiderea expozitiei are loc luni, 15 mai, ora 11.Programul de vizitare este: luni 10-16, marti-duminica 10-18.