Expozitia Plutaritul in Bucovina, la Muzeul de Istorie Suceava

Muzeul Bucovinei Suceava va invita marti, 10 octombrie, ora 12.30, la Muzeul de Istorie, la vernisajul expozitiei temporare Plutaritul in Bucovina realizata de Aurel Prepeliuc, muzeograf in cadrul Serviciului Etnografie. In spatiul Cafeteria, pe durata a trei saptamani, nostalgicii acestei indeletniciri dar si cei mai putin initiati in spectacolul plutaritului vor putea descifra franturi din tainele unei meserii disparute dar nu uitate. Cu sprijinul Directiei Judetene Suceava a Arhivelor Nationale si al Muzeului de Etnografie Vatra Dornei, transpunerea muzeografica face apel la obiecte de factura etnografica specifice plutaritului, machete, documente de arhiva inedite si o colectie de carti postale ilustrate.