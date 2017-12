Muzeul Bucovinei in colaborare cu Muzeul National Liechtenstein va invita in perioada 6 decembrie - 26 ianuarie, la expozitia "Sf. Nicolae - Mister, Fictiune si Adevar" deschisa la Muzeul de Istorie. Implementarea proiectului "Sa ne cunoastem muzeele - schimb de experienta si bune practici" finantat din Fondul pentru Relatii Bilaterale la nivel national Apelul III, Programul RO01 - Asistenta Tehnica si Fondul Bilateral la Nivel National - Masura II: ARII PRIORITARE - Cooperare Culturala, fonduri ale Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European si ale Mecanismului Financiar Norvegian, 2009-2014, a dus la intarirea cooperarii bilaterale intre Muzeul Bucovinei si Muzeul National Liechtenstein si la consolidarea relatiilor de colaborare intre specialistii acestora. In prezentul proiect expozitional propus, Muzeul Bucovinei si Muzeul National Liechtenstein au intentia de a continua parteneriatul si de a colabora pentru realizarea de activitati expozitionale comune si de schimburi expozitionale cu piese reprezentative pentru colectiile celor doua muzee.