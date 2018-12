Expozitia Stefan cel Mare. Din istorie in vesnicie, deschisa la Muzeul National al Unirii din Alba Iulia FOTO

In data de 1 decembrie expozitia a fost vizitata de aproape 3.700 de persoane.

Judetul Suceava a fost prezent la Alba Iulia in programul evenimentelor dedicate implinirii a 100 de ani de la Marea Unire, alaturi de elementele comune ultimilor ani, cu doua momente unice, special realizate pentru aniversarea Centenarului: dezvelirea bustului marelui om politic Iancu Flondor, fauritorul Unirii Bucovinei cu Romania, si expozitia "Stefan cel Mare. Din istorie in vesnicie", ultima fiind deschisa la Muzeul National al Unirii din Alba Iulia, in prezenta oficialitatilor judetelor Alba si Suceava si a unui public numeros din tara si diaspora.

Expozitia, initiata de Muzeul Bucovinei si Muzeul National de Istorie a Romaniei in 2017, a fost deschisa la Suceava, Iasi, Bucuresti, Piatra Neamt. La Alba Iulia au fost etalate, in mobilierul expozitional sucevean, 310 piese (ceramica, cahle, unelte, arme, bijuterii, monede, textile arheologice si icoane pe lemn) apartinand muzeelor din Suceava, Botosani, Iasi, Bacau, Vaslui, Campulung Moldovenesc si Bucuresti."Acest demers expozitional, materializat cu ocazia aniversarii Centenarului Romaniei Mari la Alba Iulia, reprezinta cel mai important gest muzeal romanesc inchinat memoriei voievodului Stefan cel Mare", au precizat reprezentantii Muzeului Bucovinei.

La vernisaj, in prezenta unui public numeros, au luat cuvantul domnii Gabriel Rustoiu, directorul general al Muzeului National al Unirii, Gheorghe Flutur, presedintele Consiliului Judetean Suceava, Alexandru Pugna, secretar de stat la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale si Florin Roman, deputat, iar Constantin-Emil Ursu, directorul general al Muzeului Bucovinei, a facut prezentarea expozitiei. Au fost prezenti cu aceasta ocazie si directorii muzeelor din Botosani si Vaslui.

Stefan cel Mare, cel mai important voievod al romanilor, a fost cel care, conform ultimelor cercetari, la sfarsitul secolului al XV-lea, a unit destine romanesti din cele trei state medievale - Moldova, Tara Romaneasca si Transilvania - cu 100 de ani inainte de Mihai Viteazul. Totodata, mostenirea sa a fost transferata si urmatorilor doi domni - Bogdan al III-lea si Stefan al IV-lea.

Potrivit reprezentantilor Muzeului Bucovinei, expozitia "Stefan cel Mare. Din istorie in vesnicie" a fost vizitata in data de 1 decembrie de 3682 de persoane. Ea va putea fi vizitata la Alba Iulia pana in 17 decembrie, dupa care, in 10 ianuarie 2019, va fi deschisa la Muzeul "Stefan cel Mare" din Vaslui.