Expozitia- concurs de desene Vis de copil in casa bunicilor, la Hanul Domnesc

Muzeul Bucovinei promoveaza prin proiectele sale educationale cunoasterea si valorificarea patrimoniului cultural national de catre elevi. Una din aceste manifestari este si expozitia-concurs de desene "Vis de copil in casa bunicilor" aflata la cea de a XXII-a editie, organizata de catre Serviciul Etnografie. Anual sunt propuse elevilor teme care sa le formeze cunostintele despre cultura populara, sa le stimuleze imaginatia si aprecierea valorilor traditionale.In fiecare an profesorii de specialitate si invatatorii sunt implicati in abordarea acestor teme la orele de curs participand la desfasurarea de lectii muzeale pe tema concursului, elevii reusesc sa surprinda juriul cu desene deosebite. La concursul din acest an cu tema "Panza tesuta, camasa cusuta" pot participa elevi cu varste cuprinse intre 7 - 15 ani, din toate scolile municipiului Suceava, cu lucrari care respecta tema propusa. Comisia de jurizare care va decide acordarea premiilor pentru cei mai talentati copii este formata din profesori de specialitate de la scolile cu cel mai mare numar de participanti la concurs si specialisti din cadrul muzeului.Vernisajul expozitiei si premierea lucrarilor vor avea loc miercuri, 6 iunie , ora 12.00, la Muzeul Etnografic Hanul Domnesc iar premiile vor fi oferite de catre Muzeul Bucovinei. Expozitia de desene va putea fi vizitata in perioada 6 - 18 iunie, de miercuri pana duminica, intre orele 10.00 - 18.00.