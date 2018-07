Expozitia de arheologie experimentala Arta si Artefacte, deschisa la Muzeul de Istorie din Suceava

Expozitia, deschisa publicului din data de 31 iulie, in Sala Pedagogica a Muzeului de Istorie, va fi vernisata joi, 16 august, ora 17.00, dupa care se va inchide si se vor restitui participantilor obiectele realizate in cadrul Atelierului de arheologie "Arta si Artefacte" 2018.

In perioada 31 iulie - 16 august, vor fi expuse publicului peste 300 de piese, reproduceri ale anumitor obiecte cucuteniene si grecesti, create de cei 129 de copii participanti la activitatile Atelierului de arheologie experimentala "Arta si Artefacte", editia a III-a, desfasurat la Muzeul de Istorie intre 25 iunie - 13 iulie. Lucrarile realizate, respectiv vase, pandantive, statuete antropomorfe si zoomorfe, sunt inspirate de artefactele cucuteniene pastrate in colectiile de arheologie ale Muzeului Bucovinei dar si de minunatele imagini ale artefactelor grecesti prezentate participantilor.

Expozitia, deschisa publicului din data de 31 iulie in Sala Pedagogica a Muzeului de Istorie, va fi vernisata joi, 16 august, ora 17.00, dupa care se va inchide si se vor restitui participantilor obiectele realizate in cadrul Atelierului de arheologie "Arta si Artefacte" 2018. "Copii, parinti, bunici si public interesat, va asteptam, cu drag, sa ne treceti pragul si sa cunoasteti a treia noastra generatie de "arheologi juniori" precum si creatiile lor. Cu aceasta ocazie, organizatorii vor acorda tuturor participantilor la Atelierele de arheologie experimentala, diplome de "arheolog junior". Intrarea este libera!Pentru mai multe informatii ne puteti contacta la tel: 0230/216439, e-mail: contact@muzeulbucovinei.ro, www.muzeulbucovinei.ro", au transmis reprezentantii Muzeului de Istorie Suceava.