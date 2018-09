Expozitia de arta plastica Trairi iconice, la Muzeul de Istorie Suceava

Miercuri, 5 septembrie, de la ora 14.00, la Muzeul de Istorie Suceava, va avea loc vernisajul expozitiei de arta plastica "Trairi iconice", realizata de artistii Cela si Costin Neamtu. Vor fi expuse 68 de lucrari din care doua tapiserii in tehnica haute-lisse si 22 bluze populare romanesti in tehnica colaj textil realizate de Cela Neamtu iar Costin Neamtu expune 44 pasteluri.Expozitia va fi prezentata de scriitorul Grigore Ilisei. Organizatorii expozitiei sunt Consiliul Judetean Suceava si Muzeul Bucovinei in colaborare cu cei doi artisti.