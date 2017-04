Expozitia de fotografie Oameni si locuri din Bucovina, la Galati

Vernisajul expozitiei va avea loc joi, 27 aprilie, ora 12. Expozitia va fi deschisa in perioada 27 aprilie - 26 mai la Muzeul "Casa Colectiilor" din Galati.

Muzeul Bucovinei, Serviciul Etnografie, organizeaza in colaborare cu Muzeul de Istorie "Paul Paltanea" Galati expozitia de fotografie "Oameni si locuri din Bucovina". Expozitia readuce imaginea satului bucovinean prin chipuri de oameni, ocupatii si mestesuguri traditionale, arhitectura caselor si peisajul anilor 70. Cliseele document realizate in cadrul campaniilor de cercetare in teren se afla in arhiva etnografica a muzeului si au ajutat la organizarea muzeelor etnografice ale judetului Suceava. Cele 53 de imagini alb negru sunt si o invitatie la redescoperirea Bucovinei de azi, unde peisajul cultural inca mai pastreaza parte din cultura si civilizatia traditionala. Vernisajul expozitiei va avea loc joi, 27 aprilie, ora 12. Expozitia va fi deschisa in perioada 27 aprilie - 26 mai la Muzeul "Casa Colectiilor" din Galati.