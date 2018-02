La Scoala Gimnaziala Mitocu Dragomirnei, incepand cu data de 19 februarie, va putea fi vizionata expozitia temporara "150 de ani de arheologie. Descoperiri, personalitati, situri din Bucovina si judetul Suceava". Expozitia este organizata de arheologii Muzeului Bucovinei din Suceava(Bogdan Niculica, Monica Dejan si Stefan Dejan), in colaborare cu doamna director Corbu-Domsa Daniel-Lacramioara si prezinta un istoric al stiintei arheologiei din zona noastra, cuprinzand 30 de panouri de diferite dimensiuni, pornind de la primele cercetari arheologice, care dateaza de la sfarsitul secolului al XIX-lea, cand in Bucovina au fost infiintate Societatea Muzeului Siret (1870), Societatea Arheologica Romana din Cernauti (1886), Muzeul Tarii Bucovinei din Cernauti (1893) si Muzeul Orasenesc Suceava (1900).Sunt infatisate, prin intermediul imaginilor si textelor, aspecte ale sapaturilor arheologice efectuate vreme de un secol si jumatate, incluzand santierele de la Cetatea de Scaun a Sucevei, Curtea Domneasca, Adancata, Poiana, Todiresti etc. Muzeul Bucovinei isi propune sa itinereze o serie de expozitii temporare produse de specialistii sai la mai multe scoli din judetul Suceava, in cadrul unui program complex de acomodare a publicului tanar cu diversele surse de informare complementare programelor scolare. Expozitia va putea fi vizionata pana la inceputul lunii mai, avand o perioada de itinerare de doi ani.