Expozitia temporara Simboluri regale ale Marii Uniri, la Muzeul de Istorie Suceava

Muzeul Bucovinei din Suceava, in colaborare cu Muzeul National de Istorie a Romaniei, organizeaza la sediul Muzeului de Istorie expozitia temporara Simboluri regale ale Marii Uniri, al carei vernisaj va avea loc in data de 10 mai, orele 12. In cadrul expozitiei se vor afla doua piese de exceptie din categoria Tezaur, detinute de Muzeul National de Istorie a Romaniei, simboluri ale Regalitatii si ale istoriei moderne a Romaniei: Coroana de Otel si Buzduganul Regelui Ferdinand. Coroana de Otel pastreaza pana astazi o semnificatie deosebita, fiind realizata pentru incoronarea Regelui Carol I, cu prilejul proclamarii Regatului Romaniei la 10 mai 1881. In acelasi timp, Coroana de Otel va aminti pentru totdeauna de cucerirea pe campul de lupta a Independentei de Stat a Romaniei in anul 1877, fiind realizata dintr-un fragment de tun turcesc capturat de armata romana la Plevna. Cea mai puternica semnificatie este legata de Marea Unire de la 1918, recunoscuta de Conferinta de Pace de la Paris (1919-1920) si consfintita la Alba Iulia, la 15 0ctombrie 1922, prin incoronarea Regelui Ferdinand si a Reginei Maria ca suverani ai Romaniei Reintregite.Cu o semnificatie aparte si o incarcatura istorica unica, Buzduganul Regelui Ferdinand este unul din cele mai puternice simboluri ale legaturii Regalitatii romane cu poporul sau, fiind cumparat prin subscriptie publica si daruit de poporul roman Regelui Ferdinand la 10 mai 1920. A fost semnul de recunostinta adus regelui sub a carui domnie s-au reunit toate teritoriile romanesti pierdute de-a lungul timpului. Realizat din argint, aur si pietre pretioase, cu rafinate scene alegorice ce simbolizeaza Unirea, Buzduganul Regelui Ferdinand este pentru prima data scos din Tezaurului Romaniei si expus publicului.Expozitia mai cuprinde marturii foto-documentare si piese de patrimoniu din colectiile Muzeului Bucovinei referitoare la Primul Razboi Mondial, vizite ale Familiei Regale in Bucovina, Incoronarea Regilor Romaniei la Alba Iulia si Pavilionul Bucovinei la prima expozitie nationala organizata dupa Marea Unire. In data de 21 mai 2017, cele doua piese de Tezaur vor fi expuse la Muzeul de Arta Ion Irimescu din Falticeni.Expozitia de la Muzeul de Istorie - Suceava va fi deschisa zilnic, in perioada 10-20 mai, intre orele 10 - 20.