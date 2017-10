Expozitia se inscrie in cadrul Festivalului International de Film Ecologist - Eco Fest 2017.

Muzeul Bucovinei, Centrul Cultural Bucovina, UAP Romania filiala Suceava, va invita la Muzeul de Istorie, in perioada 25 octombrie - 17 noiembrie, la expozitia "Eco Expo PIM" a artistului Mihai Panzaru - Pim. In cadrul expozitiei sunt expuse 24 de lucrari de grafica cu tematica ecologista. Expozitia se inscrie in cadrul Festivalului International de Film Ecologist - "Eco Fest 2017".