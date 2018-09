Muzeul de Stiintele Naturii organizeaza expozitia concurs de machete cu tema "Pasarile", in cadrul proiectului educational Muzeul de Stiintele Naturii in imaginatia copiilor. Machetele pot fi depuse in perioada 25 octombrie - 15 noiembrie la standul Muzeului de Stiintele Naturii intre orele 8.00-18. Expozitia va fi organizata in cadrul muzeului si toti copiii vor fi rasplatiti cu diplome, premii si multe dulciuri.