La Muzeul de Istorie Suceava va avea loc sambata, 11 martie, incepand cu ora 17.00, in foaier, vernisajul expozitiei de fotografie, cu titlul "31", a Lacramioarei Gavrilovici, artist plastic amator. Banii obtinuti din vanzarea fotografiilor vor fi donati pentru Alexandru, in varsta de 15 ani, un adolescent cu afectiuni cardiace. Expozitia va putea fi vizitata in perioada 11 28 martie. Moderator: Adriana Dascalu-Bulina. Invitati speciali: Adrian Bezna, Vasile Mardare si Sorin Poclitaru.