Expozitie dedicata Unirii Principatelor Romane, la Muzeul de Istorie

Intre 23 ianuarie si 24 februarie 2017, la Muzeul de Istorie din Suceava, in Sala de Expozitii Temporare Parter, va fi deschisa expozitia Unirea Principatelor Romane 24 ianuarie 1859, dedicata implinirii a 158 de ani de la Unirea Munteniei cu Moldova din 24 ianuarie 1859, zi numita de contemporanii vremii "ziua renasterii nationale", sau "cea mai frumoasa zi a neamului romanesc".

Vernisajul expozitiei va fi luni, 23 ianuarie 2017, ora 13, la Muzeul de Istorie.

Expozitia cuprinde piese din colectiile Muzeului Bucovinei: Istorie, Numismatica, Memoriale, constand din documente, arme, litografii, tablouri, carti, medalii, obiecte de epoca.Domnia lui Alexandru Ioan Cuza are o insemnatate deosebita, prin aceea ca a pus bazele statului unitar, dar totodata si a statului modern. Reformele realizate in timpul "domnului Unirii" au deschis drum larg inainte natiunii romane, au creat premisele viitoarelor cuceriri ale poporului pe calea sa ascendenta spre progres. Din perspectiva istorica, cei sapte ani ai domniei lui Cuza reflecta pregatirea de pe pozitiile Unirii dobandite, a infaptuirii unor noi etape din istoria poporului roman, aceea a independentei si a Marii Uniri din 1918.