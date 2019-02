Expozitie despre eroii si martirii romani din temnitele comuniste, la Muzeul de Istorie

La Muzeul de Istorie Suceava va fi deschisa, in perioada 14 -21 februarie, expozitia itineranta Caravana Eroilor, despre martirii romani din temnitele comuniste, organizata de Asociatia Ortodoxia Tinerilor, Platforma Civica impreuna, Asociatia Bucovina Profunda, Parohia Tisauti, Asociatia Brate pentru cer si Muzeul Bucovinei.

Cu aceasta ocazie se deschide si o expozitie de icoane pe sticla si cusaturi cu motive traditionale, realizate de copii si tineri, participanti la atelierele practice din cadrul Taberei din pridvorul satului, organizata de parohia Tisauti, sub binecuvantarea Arhiepiscopiei Sucevei si Bucovinei.

In cadrul aceleiasi manifestari,duminica, 17 februarie, ora 17.00, in sala de conferinte de la Muzeul de Istorie, va avea loc simpozionul cu tema Comunismul: cea mai mare trauma in familia neamului romanesc si premiera filmului documentar Viata parintelui Justin Parvu.