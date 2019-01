Expozitie eveniment. Peste 1.600 de jucarii de colectie, expuse la Muzeul de Istorie al Bucovinei GALERIE FOTO

Cea mai mare expozitie de jucarii din Romania, cu peste 1600 de exponate, este gazduita de Muzeul de Istorie al Bucovinei. Este vorba despre jucarii fabricate in Romania sau care au fost aduse in tara cu ani in urma. Lumea copilariei romanesti a fost recreata chiar in podul muzeului, unde organizatorii au expus jucarii vechi de zeci de ani, dar care fac si deliciul copiilor de astazi, judecand dupa reactia micutilor vizitatori. Papusi, pitici din plastic, masinute, tancuri de razboi dar si jocuri, toate pot fi vizionate pana pe 12 aprilie. Colectionarul Cristian Dumitru, presedinte al Asociatiei Muzeul Jucariilor, a marturisit la deschiderea expozitiei ca are o colectie de peste 15.000 de jucarii adunate incepand cu anul 1982, o parte din ele fiind aduse la expozitia din podul Muzeului de Istorie al Bucovinei.