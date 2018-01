Expozitiile Culorile ortodoxiei poloneze si De la Solidaritate la Masa Rotunda, la Muzeul de Istorie Suceava

Muzeul Bucovinei va invita sa vizitati la Muzeul de Istorie, pana pe 21 februarie, doua expozitii aduse de la Institutul Polonez Bucuresti, "Culorile ortodoxiei poloneze" si "De la Solidaritate la Masa Rotunda". In sala de expozitie temporara POD sunt prezentate viata si monumentele de cult ale comunitatii ortodoxe din Polonia. In Foaierul Muzeului de Istorie putem vedea evolutia vietii politice din Polonia anilor 1980 - 1990, procesul de democratizare, de trecere a tarii la un sistem pluripartit, initiat de sindicatul Solidaritatea condus de Lech Walensa( laureat al premiului Nobel pentru Pace in anul 1983). Vernisajele vor avea loc pe 31 ianuarie, incepand cu ora 14.00.