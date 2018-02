Asociatia Curtea Veche continua campania de donatii din cadrul programului national de lectura "Cartile copilariei" in judetul Suceava, inceputa in toamna anului trecut cu sprijinul Fundatiei EGGER Romania. La initiativa tanarului Luca Ciubotaru, absolvent al Colegiului National "Eudoxiu Hurmuzachi" din Radauti si delegat de tineret al Romaniei la Organizatia Natiunilor Unite in mandatul 2014/2015, au fost oferite prin sprijinul Fundatiei EGGER peste 3.500 de volume potrivite varstei elevilor din 22 scoli din judetul Suceava.

Donatiile de carte au avut loc in perioada 22-23 februarie in cadrul unor intalniri cu elevii institutiilor: Scoala Gimnaziala "Ion Vicoveanu" Vicovu de Jos, Scoala Gimnaziala Nr.2 Vicovu de Jos-Remezau, Scoala Gimnaziala Badeuti, Scoala Gimnaziala Volovat, Scoala Gimnaziala Milisauti, Scoala Gimnaziala Fratautii Vechi, Scoala Gimnaziala "Petru Musat" Siret, Scoala Gimnaziala "Latcu Voda" Siret, Scoala Gimnaziala "Ion Pintilie" Maneuti, , Scoala Gimnaziala Satu Mare si Scoala Gimnaziala Tibeni.

In cadrul evenimentelor au participat cu discursuri motivationale: Iren Arsene(presedinte, Asociatia Curtea Veche), Luca Ciubotaru(cetatean de onoare al Municipiului Radauti, delegat de tineret al Romaniei la Organizatia Natiunilor Unite 2014/2015) si Andreea Lupescu, jurnalist si artist, care a sustinut un moment interactiv de lectura prin care le-a demonstrat copiilor ca cititul poate fi distractiv daca isi activeaza imaginatia. Proiectul continua prin infiintarea cluburilor de lectura "Cartile copilariei" cu activitati interactive sustinute de profesori si voluntari locali si cu o noua serie de donatii in luna decembrie.

Sustinatorul principal al acestei actiuni, Fundatia EGGER Romania, este o organizatie non-guvernamentala infiintata cu scopul de a oferi beneficii aditionale comunitatilor din regiunea Radauti prin dezvoltarea si implementarea de proiecte menite sa imbunatateasca conditiile de viata investind in proiecte de educatie si mediu. Statisticile din ce in ce mai ingrijoratoare privind rezultatele slabe in sistemul educational, scaderea dramatica a lecturii in randul celor mici, dificultatile in intelegerea textelor si lipsa programelor de lectura sunt doar cateva dintre aspectele pentru care reprezentantii acesteia au decis sa se alature programului national de lectura initiat de Asociatia Curtea Veche.

"Mi-am dorit sa vad aceasta idee transformata in realitate la Radauti pentru ca educatia de calitate sta la baza oricarei societati puternice. In secolul actual unde tehnologia se dezvolta de la o zi la alta si este prezenta tot mai mult in vietile noastre, lectura din placere a devenit o preocupare rara. Scoala are misiunea nobila ca pe langa elevi foarte bine pregatiti la anumite materii, sa modeleze si sa formeze caractere, iar lectura transformata intr-un obicei poate contribui la acest lucru", a declarat Luca Ciubotaru, initiatorul acestor actiuni, cel care a propus sprijinirea activitatilor Fundatiei EGGER, in calitate de membru al consiliului consultativ al acesteia.

Referitor la acest proiect, Ioan Banciu, presedintele Fundatiei EGGER a declarat: "Suntem foarte multumiti de felul in care s-a desfasurat implementarea acestui amplu proiect. Aflandu-ne deja la a doua faza a campaniei de donatii de carti, putem vorbi despre rezultate imbucuratoare in ceea ce priveste cresterea interesului pentru lectura in randul elevilor din clasele V-VIII. Astfel, o mare parte din tinerii beneficiari ai acestei campanii sunt membri in cluburi de carte ce se intalnesc periodic pentru a schimba impresii despre ultimele lecturi. In urma discutiilor avute cu elevii am fost incantati sa aflam ca unii din ei nu au schimbat doar pareri despre cartile primite, ci si cartile in sine, intre ei. Acest fapt ne face sa concluzionam ca proiectul este o investitie de succes in viitorul comunitatii locale".

Evenimentele organizate in judetul Suceava fac parte din programul national de lectura "Cartile copilariei" initiat de Asociatia Curtea Veche care cuprinde alaturi de oferirea volumelor si infiintarea de cluburi de lectura, vizite in scoli si centre pentru copii, intalniri cu parinti, profesori si elevi, ateliere si Festivalul de lectura Narativ.

Mai multe detalii despre Asociatia Curtea Veche si despre proiectele pe care le desfasoara puteti afla de pe site-ul www.asociatiacurteaveche.ro si Facebook.com/AsociatiaCurteaVeche.

Despre Fundatia EGGER si proiectele implementate sau in curs de desfasurare puteti afla accesand site-ul www.fundatiaegger.ro

Parteneri: Inspectoratul Scolar Judetean Suceava si Sameday Courier cu ajutorul carora pachetele cu carti vor ajunge la destinatie.