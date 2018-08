FOTO- VIDEO. Accident aviatic pe raza localitatii Fratautii Vechi. Doua avioane s-au ciocnit in zbor

Un pilot a murit iar al doilea este in stare grava si a fost preluat de un elicopter SMURD pentru a fi transportat la Iasi. Accidentul s-a petrecut dupa ce unul din piloti a facut o manevra gresita si ar fi agat cu aripa celalalt avion.

Accident aviatic, sambata, pe raza localitatii Fratautii Vechi,pe un aerodrom privat. Doua avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit in zbor.Un cioban care are stana in zona a sunat la 112 si a anuntat tragedia. Cei doi piloti se antrenau pentru Suceava Airshow, eveniment care va avea loc sambata seara.Potrivit primelor informatii, in timpul unor zboruri de antrenament, cele doua avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit in zbor, iar ulterior s-au prabusit in afara pistei. Impactul a avut loc la 200 de metri inaltime, pe cand avioanele coborau.Cei doi piloti de la mansa au ramas incarcerati. Din nefericire, unul dintre piloti a fost declarat decedat, in timp ce celalalt a fost transportat in stare grava cu un elicopter SMURD la Iasi. La fata locului au actionat o autospeciala complexa de stingere si descarcerare, un echipaj de prim ajutor SMURD si un echipaj SAJ.Cornel Marinescu, in varsta de 60 de ani, originar din Bucuresti, este pilotul care si-a pierdut viata. Celalalt pilot, Bochis Sorin, in varsta de 53 de ani, din Timisoara, a fost transportat in stare grava la spital.Localnicii spun ca inca de aseara cei doi se antrenau si faceau acrobatii in aer. Unul din avioane, in timp ce aeronavele se roteau in aer, l-a agatat cu aripa pe celalalt dupa care ambele s-au prabusit, povestesc matorii. Cei doi piloti implicati in accidentul aviatic au la activ mii de ore de zbor, deci o experinta vasta. Pilotul mort, Cornel Marinescu, a absolvit Scoala Militara de Ofiteri de Aviatie Aurel Vlaicu si a urmat cursuri la Aeroclubul Romaniei. Colegul sau, care acum se zbate intre viata si moarte, Sorin Mihail Bochis, s-a nascut in Baia Mare, a absolvit Scoala Militara de Ofiteri de Aviatie Aurel Vlaicu si a fost pilot la Carpatair Timisoara si Fortele Aeriene Romane.