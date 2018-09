FOTO. Accident grav pe raza localitatii Vadu Moldovei. O persoana a ramas incarcerata

Accident rutier grav vineri, in jurul orei 12.30, pe raza localitatii Vadu Moldovei. O persoana a ramas incarcerata dupa coliziunea dintre o autocisterna si un autoturism. La fata locului a intervenit modulul SMURD de la Detasamentul de Pompieri Falticeni(o autospeciala cu accesorii de descarcerare si ambulanta SMURD ) dar si un echipaj SAJ. In autoturism se aflau trei persoane. Doua dintre acestea au suferit rani usoare in timp ce o a treia a ramas incarcerata. Victima a fost extrasa de pompieri si predata echipajului SAJ. In total doua persoane au fost transportate la spital. Cisterna transporta apa. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut accidentul.