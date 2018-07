FOTO. Accident rutier la Marginea. Un tanar a fost ranit

Accident rutier duminica, pe DN17A, pe raza comunei Marginea. Un tanar de 18 ani, din comuna Ipotesti, in timp ce conducea o motocicleta, nu a pastrat distanta regulamentara in mers fata de autoturismul condus de o localnica de 22 de ani si a intrat in coliziune cu acesta. In urma impactului tanarul a fost ranit. Victima a fost transportata la spital. Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, celor doi tineri li s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.